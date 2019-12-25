Так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:05
Re: Конкорд
Так
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:06
Не знімати...під 3% на Ванакарту.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:54
Подскажите про кешбек:
100 грн. насчитывается на спецсчет, а потом при выводе на картсчет, снимается 19.5% налоха и заходит 80,5 грн.?
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