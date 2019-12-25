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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 778779780781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:05

Re: Конкорд

  la9 написав:Завожу на грн инжой, покупаю дол на пластиковый инжой - иду в кассу снимаю без %. Так??

Так
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:06

Не знімати...під 3% на Ванакарту.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:54

Подскажите про кешбек:
100 грн. насчитывается на спецсчет, а потом при выводе на картсчет, снимается 19.5% налоха и заходит 80,5 грн.?
demichh
 
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