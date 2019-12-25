Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 гру, 2019 16:05
la9 написав:
Завожу на грн инжой, покупаю дол на пластиковый инжой - иду в кассу снимаю без %. Так??
Так
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Додано: Сер 25 гру, 2019 16:06
Не знімати...під 3% на Ванакарту.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:54
Подскажите про кешбек:
100 грн. насчитывается на спецсчет, а потом при выводе на картсчет, снимается 19.5% налоха и заходит 80,5 грн.?
demichh
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:12
demichh написав:
Подскажите про кешбек:
100 грн. насчитывается на спецсчет, а потом при выводе на картсчет, снимается 19.5% налоха и заходит 80,5 грн.?
Да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:13
Кому пикничок?
АО "АКБ"КОНКОРД" приглашает на празднование Нового года!
С наступающими праздниками вас!
Посетите отделение на ул. Троицкой, 2 (г. Днепр), где мы будем угощать вкусным Аперолем, сладостями и фруктами, а также делать прекрасные фотографии у новогодней елки с хэштегом #люблюконкорд
Гостей региональных отделений будем угощать вкусным шампанским, сладостями и фруктами!
Отпразднует Новый год вместе! Начинаем 27 декабря в 15:00
Адреса наших отделений смотрите здесь:
https://concord.ua/contact/list
Ждем в гости!
https://concord.ua/ru/news/at-akbkonkod--zaproshue-na-svjatkuvannja-novogo-roku
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 10071
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6459 раз.
Подякували: 2696 раз.
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3
Додано: Чет 26 гру, 2019 20:30
А конь зарплату выдавать собирается сегодня или как?
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IMPRINTER
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Додано: Чет 26 гру, 2019 20:44
IMPRINTER написав:
А конь зарплату выдавать собирается сегодня или как?
Так суббота рабочая.
Разве что завтра будет, а по депо - так послезавтра.
wig
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