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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 779780781782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59

Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59

  Stringer написав:Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?


ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:01

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?


ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее

Ага, дотапал
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Повідомлень: 10208
З нами з: 23.01.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 779780781782
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