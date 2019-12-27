|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59
Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59
ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:01
Ага, дотапал
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
|