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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59
Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59
Stringer написав:
Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?
ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:01
IMPRINTER написав: Stringer написав:
Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?
ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее
Ага, дотапал
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:36
Тропинка работает в штатном режиме если шо, 20 минут, только что закидывал.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:40
А я вообще по гривне перестал использовать банк после изменения тарифов.
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