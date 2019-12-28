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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59
Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59
ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:01
Ага, дотапал
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Додано: Нед 29 гру, 2019 18:36
Re: Конкорд
Тропинка работает в штатном режиме если шо, 20 минут, только что закидывал.
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:40
А я вообще по гривне перестал использовать банк после изменения тарифов.
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:05
Так речь же о тропинке с Привата, а Вы его не пользуете. Ну а кто пользует, тем Конкорд как бы удобен...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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