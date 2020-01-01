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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59
Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59
ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее
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Додано: Суб 28 гру, 2019 14:01
Ага, дотапал
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:36
Re: Конкорд
Тропинка работает в штатном режиме если шо, 20 минут, только что закидывал.
Додано: Нед 29 гру, 2019 18:40
А я вообще по гривне перестал использовать банк после изменения тарифов.
Додано: Нед 29 гру, 2019 20:05
Так речь же о тропинке с Привата, а Вы его не пользуете. Ну а кто пользует, тем Конкорд как бы удобен...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:24
А шо за тропинка с Привата, с Уни Привата 0,5% снимается или нет?
То, что я смотрел видео, там с социальной карты, понятно, что без комиссии.
Додано: Вів 31 гру, 2019 21:47
Нет. Доходит за 20-30 минут в любое время суток.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:48
Всех с Новым Годом!
Валютный депозит тут можно открывать на год?
Кто с банком работал, подскажите. Спасибо!
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:02
За вітання спасибі...але в наших краях Новий рік на Маланки.
Депозит відкривати можна, чому ні.
Але ризики тут високі...тому слід враховувати.
Хоча банка старається вийти в онлайн але, як на мене, трішки відстає від конкурентів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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