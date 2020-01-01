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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 779780781782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59

Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:59

  Stringer написав:Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?


ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36755
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:01

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:Коллеги, а где смотреть сививи виртуального инджоя, что то не нахожу?


ткните на карту он с обратной стороны написан в приложении по-идее

Ага, дотапал
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Повідомлень: 10228
З нами з: 23.01.13
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Подякували: 1450 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:36

Re: Конкорд

Тропинка работает в штатном режиме если шо, 20 минут, только что закидывал.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 346
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 18:40

А я вообще по гривне перестал использовать банк после изменения тарифов.
Vorlon
 
Повідомлень: 7649
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 20:05

  Vorlon написав:А я вообще по гривне перестал использовать банк после изменения тарифов.

Так речь же о тропинке с Привата, а Вы его не пользуете. Ну а кто пользует, тем Конкорд как бы удобен...
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3660
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:24

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:А я вообще по гривне перестал использовать банк после изменения тарифов.

Так речь же о тропинке с Привата, а Вы его не пользуете. Ну а кто пользует, тем Конкорд как бы удобен...

А шо за тропинка с Привата, с Уни Привата 0,5% снимается или нет?
То, что я смотрел видео, там с социальной карты, понятно, что без комиссии.
reef
 
Повідомлень: 2544
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 21:47

  reef написав:А шо за тропинка с Привата, с Уни Привата 0,5% снимается или нет?

Нет. Доходит за 20-30 минут в любое время суток.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3660
З нами з: 20.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 754 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:48

Всех с Новым Годом!

Валютный депозит тут можно открывать на год?
Кто с банком работал, подскажите. Спасибо!
universez
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:02

  universez написав:Всех с Новым Годом!

Валютный депозит тут можно открывать на год?
Кто с банком работал, подскажите. Спасибо!

За вітання спасибі...але в наших краях Новий рік на Маланки.
Депозит відкривати можна, чому ні.
Але ризики тут високі...тому слід враховувати.
Хоча банка старається вийти в онлайн але, як на мене, трішки відстає від конкурентів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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