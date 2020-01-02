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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:29
За месяц предупредили в SMS, что истекает срок действия кредитного договора (InJoy). Продлевать не вижу смысла...
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:14
oneCard есть sense?
никому не верю
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:28
sens
А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?
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