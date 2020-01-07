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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 780781782783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:29

За месяц предупредили в SMS, что истекает срок действия кредитного договора (InJoy). Продлевать не вижу смысла...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:14

  Vorlon написав:За месяц предупредили в SMS, что истекает срок действия кредитного договора (InJoy). Продлевать не вижу смысла...
oneCard есть sense?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:28

sens

А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 07:18

  NDV написав:sens

А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?
если у Вас не текущий счет,то физический пластик нужен,вот и вопрос.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:42

http://www.concord.ua/

  NDV написав:sens

А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?

Не удается получить доступ к сайту

Не удается найти DNS address сервера www.concord.ua.
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Карточку не заказать,депозит не переоформить,средства между счетами не перебросить :wink:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:54

Re: Конкорд

Тропинка через Приват24 поломалась :( Скорее старые реквизиты "котла" выпиливают.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 09:57

  MASolomko написав:Тропинка через Приват24 поломалась :( Скорее старые реквизиты "котла" выпиливают.


проверим , когда IBAN после 12ого заработает по-настоящему , ну и не факт что Могли и тут убрать "днепровский выход без %" . с другой стороны , новым клиентам уанкард не дает право снять без % , так что это лояльным вкладчикам со старым пластиком пока фартит
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:09

  MASolomko написав:Тропинка через Приват24 поломалась :( Скорее старые реквизиты "котла" выпиливают.

Тропинка с ночи уже не работала. Не думаю, что прям ночью начали выпиливать.
Скорее всего, просто технические неполадки. Такое уже было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:34

Re: Конкорд

  Фантом написав:Скорее всего, просто технические неполадки.
Тумба Привата выдала, что сервер Конкорда не доступен. Подождём-с...
MASolomko
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