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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 19:29
За месяц предупредили в SMS, что истекает срок действия кредитного договора (InJoy). Продлевать не вижу смысла...
Додано: Чет 02 січ, 2020 20:14
oneCard есть sense?
никому не верю
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:28
sens
А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 07:18
если у Вас не текущий счет,то физический пластик нужен,вот и вопрос.
никому не верю
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:42
http://www.concord.ua/
Не удается получить доступ к сайту
Не удается найти DNS address сервера
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Карточку не заказать,депозит не переоформить,средства между счетами не перебросить
никому не верю
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:54
Re: Конкорд
Тропинка через Приват24 поломалась Скорее старые реквизиты "котла" выпиливают.
Додано: Сер 08 січ, 2020 09:57
проверим , когда IBAN после 12ого заработает по-настоящему , ну и не факт что Могли и тут убрать "днепровский выход без %" . с другой стороны , новым клиентам уанкард не дает право снять без % , так что это лояльным вкладчикам со старым пластиком пока фартит
никому не верю
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:09
Тропинка с ночи уже не работала. Не думаю, что прям ночью начали выпиливать.
Скорее всего, просто технические неполадки. Такое уже было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:34
Re: Конкорд
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