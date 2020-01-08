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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:38
mustbe написав:
Тропинка завелась
Полетели денежки.
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anikola13
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Додано: Сер 08 січ, 2020 15:46
Почему-то утром после моих попыток отправить деньжата удалился шаблон. Создал новый шаблончик — шлют через котловой IBAN уже.
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MASolomko
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:46
sens написав: NDV написав:sens
А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?
Не удается получить доступ к сайту
Не удается найти DNS address сервера http://www.concord.ua
.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Карточку не заказать,депозит не переоформить,средства между счетами не перебросить
а сегодня опять ЙОГУРТ ПРОСРОЧЕН
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:38
sens написав: sens написав: NDV написав:sens
А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?
Не удается получить доступ к сайту
Не удается найти DNS address сервера http://www.concord.ua
.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Карточку не заказать,депозит не переоформить,средства между счетами не перебросить
а сегодня опять ЙОГУРТ ПРОСРОЧЕН
Їжте сметану без www https://concord.ua/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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