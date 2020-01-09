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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 781782783784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:38

  mustbe написав:Тропинка завелась

Полетели денежки. :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:46

Re: Конкорд

Почему-то утром после моих попыток отправить деньжата удалился шаблон. Создал новый шаблончик — шлют через котловой IBAN уже.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:46

  sens написав:
  NDV написав:sens

А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?

Не удается получить доступ к сайту

Не удается найти DNS address сервера http://www.concord.ua.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Карточку не заказать,депозит не переоформить,средства между счетами не перебросить :wink:

а сегодня опять ЙОГУРТ ПРОСРОЧЕН :?:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11799
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:38

  sens написав:
  sens написав:
  NDV написав:sens

А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?

Не удается получить доступ к сайту

Не удается найти DNS address сервера http://www.concord.ua.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Карточку не заказать,депозит не переоформить,средства между счетами не перебросить :wink:

а сегодня опять ЙОГУРТ ПРОСРОЧЕН :?:

Їжте сметану без www https://concord.ua/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:46

Re: Конкорд

Что-то терминал приват банка не узнает реквизиты карточек, уже нельзя пополнять так?
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:33

По тропинке денежные средства попадают на счёт или на карту? Возможен ли овердрафт и если да, то в каком случае (карта "Доходная")?
Охотник на деньги
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Повідомлень: 691
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Конкорд (7836)
10.01.2020 17:33
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