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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:38
mustbe написав:
Тропинка завелась
Полетели денежки.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 15:46
Почему-то утром после моих попыток отправить деньжата удалился шаблон. Создал новый шаблончик — шлют через котловой IBAN уже.
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MASolomko
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:46
sens написав: NDV написав:sens
А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?
Не удается получить доступ к сайту
Не удается найти DNS address сервера http://www.concord.ua
.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Карточку не заказать,депозит не переоформить,средства между счетами не перебросить
а сегодня опять ЙОГУРТ ПРОСРОЧЕН
никому не верю
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sens
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Додано: Чет 09 січ, 2020 15:38
sens написав: sens написав: NDV написав:sens
А долго ли она продержится пока ее закроют и заменят на TwoCard?
Не удается получить доступ к сайту
Не удается найти DNS address сервера http://www.concord.ua
.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
Карточку не заказать,депозит не переоформить,средства между счетами не перебросить
а сегодня опять ЙОГУРТ ПРОСРОЧЕН
Їжте сметану без www https://concord.ua/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:46
Что-то терминал приват банка не узнает реквизиты карточек, уже нельзя пополнять так?
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NDV
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:33
По тропинке денежные средства попадают на счёт или на карту? Возможен ли овердрафт и если да, то в каком случае (карта "Доходная")?
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Охотник на деньги
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:41
Охотник на деньги написав:
По тропинке денежные средства попадают на счёт или на карту? Возможен ли овердрафт и если да, то в каком случае (карта "Доходная")?
я заливаю и через минуту забираю моней с момента появления тропинки, овера не было ни разу.
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:31
Охотник на деньги написав:
По тропинке денежные средства попадают на счёт или на карту? Возможен ли овердрафт и если да, то в каком случае (карта "Доходная")?
На счет. Там же не р2р, а лоро-ностро. Поэтому по тропинке влезть в овер не возможен.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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