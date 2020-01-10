RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 782783784785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:49

Питання по п2п

Друзі, підкажіть будь ласка - чи випускає конкорд по п2п безкоштовно або з ванкард або з дебітноï карти сервісом п2п іншого банку? Наприклад якщо тягнути монею ? Чи безкоштовний вихід з карток конкорда лише СЕПом?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 02.09.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:52

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка - чи випускає конкорд по п2п безкоштовно або з ванкард або з дебітноï карти сервісом п2п іншого банку? Наприклад якщо тягнути монею ? Чи безкоштовний вихід з карток конкорда лише СЕПом?

Смотря с какой карты. С Ванкарда с комиссией, с остальных без.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 18.05.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:56

  Фантом написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть будь ласка - чи випускає конкорд по п2п безкоштовно або з ванкард або з дебітноï карти сервісом п2п іншого банку? Наприклад якщо тягнути монею ? Чи безкоштовний вихід з карток конкорда лише СЕПом?

Смотря с какой карты. С Ванкарда с комиссией, с остальных без.

Сеп -ванкардс без комісії,там діють тарифи ікон25)
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 452
З нами з: 16.10.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:07

Re: Конкорд

Стежинка сьогодні працює?
Кочевник
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 16.02.17
Подякував: 213 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:11

Кочевник, кажуть що затор.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31294
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:14

Re: Конкорд

Дякую, поїду після того, як затору не стане.
Кочевник
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 16.02.17
Подякував: 213 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:16

  Кочевник написав:Дякую, поїду після того, як затору не стане.

Вроде попустило Бегемота.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 18.05.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 782783784785
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Flamingo, IDAN, Setta, Фантом, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.