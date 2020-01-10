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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 07:49
Друзі, підкажіть будь ласка - чи випускає конкорд по п2п безкоштовно або з ванкард або з дебітноï карти сервісом п2п іншого банку? Наприклад якщо тягнути монею ? Чи безкоштовний вихід з карток конкорда лише СЕПом?
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1finanсier
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Додано: Суб 11 січ, 2020 07:52
1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка - чи випускає конкорд по п2п безкоштовно або з ванкард або з дебітноï карти сервісом п2п іншого банку? Наприклад якщо тягнути монею ? Чи безкоштовний вихід з карток конкорда лише СЕПом?
Смотря с какой карты. С Ванкарда с комиссией, с остальных без.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 11 січ, 2020 07:56
Фантом написав: 1finanсier написав:
Друзі, підкажіть будь ласка - чи випускає конкорд по п2п безкоштовно або з ванкард або з дебітноï карти сервісом п2п іншого банку? Наприклад якщо тягнути монею ? Чи безкоштовний вихід з карток конкорда лише СЕПом?
Смотря с какой карты. С Ванкарда с комиссией, с остальных без.
Сеп -ванкардс без комісії,там діють тарифи ікон25)
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tarasum
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:07
Стежинка сьогодні працює?
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Кочевник
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:11
Кочевник, кажуть що затор.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:14
Дякую, поїду після того, як затору не стане.
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Кочевник
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:16
Кочевник написав:
Дякую, поїду після того, як затору не стане.
Вроде попустило Бегемота.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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- Повідомлень: 2007
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 276 раз.
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