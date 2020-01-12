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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 783784785786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:35

Re: Конкорд

Не можу увійти в кабінет. "Ошибка авторізаціі". Кінь копита відкинув?
Кочевник
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 16.02.17
Подякував: 213 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:45

  Кочевник написав:Не можу увійти в кабінет. "Ошибка авторізаціі". Кінь копита відкинув?

Аппка грузится легко и непринужденно - значит живой еще ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3736
З нами з: 20.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 771 раз.
 
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  #<1 ... 783784785786
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