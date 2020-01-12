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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:35
Re: Конкорд
Не можу увійти в кабінет. "Ошибка авторізаціі". Кінь копита відкинув?
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:45
Аппка грузится легко и непринужденно - значит живой еще
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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