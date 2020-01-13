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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 783784785786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:35

Re: Конкорд

Не можу увійти в кабінет. "Ошибка авторізаціі". Кінь копита відкинув?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:45

  Кочевник написав:Не можу увійти в кабінет. "Ошибка авторізаціі". Кінь копита відкинув?

Аппка грузится легко и непринужденно - значит живой еще ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:24

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Не можу увійти в кабінет. "Ошибка авторізаціі". Кінь копита відкинув?

Аппка грузится легко и непринужденно - значит живой еще ;)

Відсилаючи платьожики банка довго думає...раніше працювало більш моторно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:42

Re: Конкорд

Имею физическую карту InJoy, по которой 3% на остаток убрали, правильно ли я понимаю, что открыть через ИБ виртуальную карту, на которой сейчас есть эти 3%, перевести туда и InJoy деньги и, через пару месяцев, перевести обратно и снять в кассе не повлечет никаких комиссий?
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:47

NDV все правильно понимаете. Сейчас все выглядит именно так.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3747
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:47

  NDV написав:Имею физическую карту InJoy, по которой 3% на остаток убрали, правильно ли я понимаю, что открыть через ИБ виртуальную карту, на которой сейчас есть эти 3%, перевести туда и InJoy деньги и, через пару месяцев, перевести обратно и снять в кассе не повлечет никаких комиссий?

Можна й так ...але хтось і доларову Ванакарту юзає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:47

Flamingo

Спасибо, just double-checking)

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Спасибо, пока влом за еще одним пластиком идти к ним.
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:05

Re: Конкорд

Заказал, карта в ИБ появилась, но над ней пишут "Не активирована"

Нужно подождать, что-то клацнуть или можно переводить на нее?
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:58

пополнял ванкард через айбокс, большая часть денег ушла не туда. с айбоксом разобрался, в тот же день зачисли на карту. но в банке они якобы зависли в холде, где могут висеть месяц, поэтому нужно ехать в отделение писать разъяснение и тогда разблокируют быстрее. пришли смс от банка, шо деньги на карте, в айконе видно, а снять не дают. брешут, шо не видят их и при этом они в холде) и после бумажки увидят - бредятина...
а шо делать?
чик
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