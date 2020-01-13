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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 784785786787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 22:49

Re: Конкорд

  чик написав:пополнял ванкард через айбокс, большая часть денег ушла не туда.
Пополняли за один заход?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО - 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 00:05

  postal-crazy написав:
  чик написав:пополнял ванкард через айбокс, большая часть денег ушла не туда.
Пополняли за один заход?

Тут интересно не количество заходов, а куда не туда?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 02:59

MASolomko

Виртуальную, закинул деньги, вроде нормально зашло
NDV
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:22

postal-crazy
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да какая разница, деньги зашли от айбокса какабычна, смс пришли, в айконе видно, при этом недоступны и наглое враньё, шо киев не видит, а после заявы в отделении одессы увидят :) что нельзя обьяснить клиенту, у которого в банке немалая сумма в чём проблема и почему деньги в холде? собирался валить - теперь точняк, токо как прокладка...
а шо делать?
чик
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