Пополняли за один заход?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 22:49
Re: Конкорд
Пополняли за один заход?
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО - 100грн. і 50грн.
Додано: Вів 14 січ, 2020 00:05
Тут интересно не количество заходов, а куда не туда?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:22
postal-crazy
Фантом
да какая разница, деньги зашли от айбокса какабычна, смс пришли, в айконе видно, при этом недоступны и наглое враньё, шо киев не видит, а после заявы в отделении одессы увидят что нельзя обьяснить клиенту, у которого в банке немалая сумма в чём проблема и почему деньги в холде? собирался валить - теперь точняк, токо как прокладка...
а шо делать?
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:29
Re: Конкорд
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:57
Квесторе_поверніться
айбокс как раз нормалёк, это коня надо выкресливать...
а шо делать?
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:45
По інших каналах з СоСо хіба є проблеми?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:31
Re: Конкорд
пошёл рассказ, шо деньги заблокировала служба безопасности и надо поновой пройти верификацию и т.д. при этом пополнял сегодня так же и благополучно их вывел, а предыдущие не дают - дурдом веселка...
а шо делать?
Додано: Вів 14 січ, 2020 17:44
Імітують роботу фінмону в поті чола.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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