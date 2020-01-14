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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 785786787788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:05

  postal-crazy написав:
  чик написав:пройти верификацию

посетить отделение, что ли ?

АГА, з паспортом.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22

  postal-crazy написав:
  чик написав:пройти верификацию

посетить отделение, что ли ?

Агаа, тока ничо там не ламайте. Нам с Лушым еще работать и рабооотать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:46

clientage
вже за себе не ручаюсь, а скоко с ними ешо работать поглядим. лично мну в последнее время оне были удобны токо в плане пополнения карты...
а шо делать?
чик
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