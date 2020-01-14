АГА, з паспортом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:05
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22
Агаа, тока ничо там не ламайте. Нам с Лушым еще работать и рабооотать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:46
clientage
вже за себе не ручаюсь, а скоко с ними ешо работать поглядим. лично мну в последнее время оне были удобны токо в плане пополнения карты...
а шо делать?
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