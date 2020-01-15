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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:05
postal-crazy написав: чик написав:
пройти верификацию
посетить отделение, что ли ?
АГА, з паспортом.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22
postal-crazy написав: чик написав:
пройти верификацию
посетить отделение, что ли ?
Агаа, тока ничо там не ламайте. Нам с Лушым еще работать и рабооотать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:46
clientage
вже за себе не ручаюсь, а скоко с ними ешо работать поглядим. лично мну в последнее время оне были удобны токо в плане пополнения карты...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 15 січ, 2020 02:21
14.01 зарахували 100 бонусів
непланово, просто так
на святкування? старий-новий рік?
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wolt450
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:50
wolt450 може за оплату через Google Pay або Apple Pay?
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Rebel
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Додано: Чет 16 січ, 2020 13:15
Скажите, а появился в отделениях супер новый пластик на ванкарту?
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la9
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:18
мне пока бонуса за декабрь за гугл пей не дали
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demichh
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:25
wolt450 написав:
14.01 зарахували 100 бонусів
непланово, просто так
на святкування? старий-новий рік?
Добрый день,
Вы делали оцифровку карты мастер в Google / Apple Pay первый раз?
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Додано: Чет 16 січ, 2020 17:26
demichh написав:
мне пока бонуса за декабрь за гугл пей не дали
До 20го января будет за декабрь
не расстраивайтесь
Concord bank: concord.ua
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