RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 786787788789>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:05

  postal-crazy написав:
  чик написав:пройти верификацию

посетить отделение, что ли ?

АГА, з паспортом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31491
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22

  postal-crazy написав:
  чик написав:пройти верификацию

посетить отделение, что ли ?

Агаа, тока ничо там не ламайте. Нам с Лушым еще работать и рабооотать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30086
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 3479 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:46

clientage
вже за себе не ручаюсь, а скоко с ними ешо работать поглядим. лично мну в последнее время оне были удобны токо в плане пополнения карты...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6011
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4247 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 02:21

Re: Конкорд

14.01 зарахували 100 бонусів
непланово, просто так
на святкування? старий-новий рік?
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3287
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:50

wolt450 може за оплату через Google Pay або Apple Pay?
Rebel
 
Повідомлень: 89
З нами з: 08.12.09
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:15

Скажите, а появился в отделениях супер новый пластик на ванкарту?
la9
 
Повідомлень: 1580
З нами з: 02.07.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:18

мне пока бонуса за декабрь за гугл пей не дали :(
demichh
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 09.12.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:25

  wolt450 написав:14.01 зарахували 100 бонусів
непланово, просто так
на святкування? старий-новий рік?

Добрый день,

Вы делали оцифровку карты мастер в Google / Apple Pay первый раз? :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 738
З нами з: 05.10.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:26

  demichh написав:мне пока бонуса за декабрь за гугл пей не дали :(

До 20го января будет за декабрь :) не расстраивайтесь
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 738
З нами з: 05.10.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27

При открытии депо в иконе - есть такой чекбокс:
Подтверждаю, что не являюсь частным предпринимателем и не осуществляю независимую профессиональную деятельность

Эту галку включать обязательно ? Если её не включить - не даст открыть депо ?
А если клиент - таки ФОП ?
И вообще - в чём сакральный смысл этой галки ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 27.12.17
Подякував: 83 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 786787788789>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, extreme_lviv_ua, V2, wolt450, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.