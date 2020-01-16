АГА, з паспортом.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:05
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:22
Агаа, тока ничо там не ламайте. Нам с Лушым еще работать и рабооотать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 січ, 2020 20:46
clientage
вже за себе не ручаюсь, а скоко с ними ешо работать поглядим. лично мну в последнее время оне были удобны токо в плане пополнения карты...
а шо делать?
Додано: Сер 15 січ, 2020 02:21
Re: Конкорд
14.01 зарахували 100 бонусів
непланово, просто так
на святкування? старий-новий рік?
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:25
Добрый день,
Вы делали оцифровку карты мастер в Google / Apple Pay первый раз?
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 16 січ, 2020 17:26
До 20го января будет за декабрь не расстраивайтесь
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27
При открытии депо в иконе - есть такой чекбокс:
Подтверждаю, что не являюсь частным предпринимателем и не осуществляю независимую профессиональную деятельность
Эту галку включать обязательно ? Если её не включить - не даст открыть депо ?
А если клиент - таки ФОП ?
И вообще - в чём сакральный смысл этой галки ?
Зараз переглядають цей форум: Aps, extreme_lviv_ua, V2, wolt450, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|