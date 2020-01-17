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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 786787788789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:32

mustbe
Если клиент ФЛП и банк знает об этом (а он при открытии счетов один из немногих самостоятельно проверяет этот факт), то при включенной галке не даст открыть депозит. Напишет, мол, обратитесь в банк для предоставления документов, что не являетесь ФЛП...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:36

Да, соседки знают, что клиент - ФОП.
Если не включать эту галку - даст открыть депо ? Или включение этой галки является обязательным ?
Включение этой галки будет сознательной ложью, неохота врать по пустякам
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:38

  mustbe написав:Если не включать эту галку - даст открыть депо ?

Разумеется, только так и даст. Но все депозитные счета будет видеть налоговая.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:53

Протестировал.
Не, не даёт. Пишет:
Произошла ошибка!
Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие регистрацию в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица

Получается, что ФОП не может открыть депо через икону.
Нужно топать в отделение и открывать там по более низкой ставке.
Ну, или откровенно врать, что не являешься ФОПом.

Хотелось бы услышать комментарии офпреда
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:23

  mustbe написав:Получается, что ФОП не может открыть депо через икону.

Неправда - может! Проверено многократно. Значит в банке где-то не выставлена галочка, что вы - ФЛП.

И по умолчанию галочка при открытии депозита отжата для ФЛП.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:28

будь який банк зобов'язаний перевіряти своїх клієнтів на ФОП чи не ФОП
тим більше вся інформація - в вільному доступі!
тому скривати не має змісту (ІМХО)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:57

Re: Конкорд

  mustbe написав:При открытии депо в иконе - есть такой чекбокс:
Подтверждаю, что не являюсь частным предпринимателем и не осуществляю независимую профессиональную деятельность

Эту галку включать обязательно ? Если её не включить - не даст открыть депо ?
А если клиент - таки ФОП ?
И вообще - в чём сакральный смысл этой галки ?

Как Вы знаете банк обязан держать на контроле ФОПов и сообщать об этом в налоговую.
Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все.
Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:03

Ну, не знаю.
Меня - не пускает, если я говорю что я - ФОП, отправляет в отделение.
Связался с горячкой, они говорят:
да, есть проблемы с этой галкой, но ничего страшного, мы то знаем, что вы - ФОП.
Если вы скажете, что не являетесь ФОПом - это не будет обманом, просто после открытия депо позвоните нам и мы отправим документы в налоговую ручками.

Просто такая вот кривая реализация...
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:06

  Банк Конкорд написав:Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все.
Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение.

Ещё раз:
Я - ФОП, и банк об этом знает. В банке открыт фоп-счёт.
Могу ли я открыть депо в иконе, и если да - то как ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:34

Re: Конкорд

mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все.
Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение.

Ещё раз:
Я - ФОП, и банк об этом знает. В банке открыт фоп-счёт.
Могу ли я открыть депо в иконе, и если да - то как ?
Поставить все требуемые флажки, помнить, что каждая последняя ошибка программиста является предпоследней.
Інкогніто
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