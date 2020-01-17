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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:51
Re: Конкорд
Шановне панство, підкажіть будь ласка, як в Конкорді оформлюються депозити онлайн - якщо у небанківський день відкрити -то відкриється наступним робочим днем, чи цим же днем і відкривається, незважаючи, що день відкриття депозиту - неробочий ?
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:30
Re: Конкорд
Даже если в нерабочее время открыть, то следующим рабочим посчитают
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:38
думаю проценты полюбому пойдут только со вторника
так как - если судить по бумажным выпискам - то то что они рисуют ИБ когда проводят типа пополнения через Айбокс день в день - то это не совсем так ( по настоящему все проводки делают в банковское время)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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