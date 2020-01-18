|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:51
Шановне панство, підкажіть будь ласка, як в Конкорді оформлюються депозити онлайн - якщо у небанківський день відкрити -то відкриється наступним робочим днем, чи цим же днем і відкривається, незважаючи, що день відкриття депозиту - неробочий ?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:30
1finanсier написав:Шановне панство, підкажіть будь ласка, як в Конкорді оформлюються депозити онлайн - якщо у небанківський день відкрити -то відкриється наступним робочим днем, чи цим же днем і відкривається, незважаючи, що день відкриття депозиту - неробочий ?
Даже если в нерабочее время открыть, то следующим рабочим посчитают
-
alter
-
-
- Повідомлень: 418
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 300 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:38
1finanсier написав:
Шановне панство, підкажіть будь ласка, як в Конкорді оформлюються депозити онлайн - якщо у небанківський день відкрити -то відкриється наступним робочим днем, чи цим же днем і відкривається, незважаючи, що день відкриття депозиту - неробочий ?
думаю проценты полюбому пойдут только со вторника
так как - если судить по бумажным выпискам - то то что они рисуют ИБ когда проводят типа пополнения через Айбокс день в день - то это не совсем так ( по настоящему все проводки делают в банковское время)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3531
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:29
alter, uaprofi дякую за відповідь
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|