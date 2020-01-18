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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 787788789790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:51

Re: Конкорд

Шановне панство, підкажіть будь ласка, як в Конкорді оформлюються депозити онлайн - якщо у небанківський день відкрити -то відкриється наступним робочим днем, чи цим же днем і відкривається, незважаючи, що день відкриття депозиту - неробочий ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:30

Re: Конкорд

1finanсier написав:Шановне панство, підкажіть будь ласка, як в Конкорді оформлюються депозити онлайн - якщо у небанківський день відкрити -то відкриється наступним робочим днем, чи цим же днем і відкривається, незважаючи, що день відкриття депозиту - неробочий ?


Даже если в нерабочее время открыть, то следующим рабочим посчитают
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:38

  1finanсier написав:Шановне панство, підкажіть будь ласка, як в Конкорді оформлюються депозити онлайн - якщо у небанківський день відкрити -то відкриється наступним робочим днем, чи цим же днем і відкривається, незважаючи, що день відкриття депозиту - неробочий ?

думаю проценты полюбому пойдут только со вторника
так как - если судить по бумажным выпискам - то то что они рисуют ИБ когда проводят типа пополнения через Айбокс день в день - то это не совсем так ( по настоящему все проводки делают в банковское время)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 23:29

alter, uaprofi дякую за відповідь
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 08:33

Питання до місцевих знавців

Колеги, підкажіть будь ласка, у Конкорда, а зокрема на ванкарті може виникнути технічний овердрафт? Ну тобто якщо я наприклад, сьогодні, в небанківський день, перекажу з карти іншого банку на ванкарту гроші по п2п, і відразу відкрию з цих коштів депозит в конкорді - чи закине мене банка у технічний овердрафт до того часу, коли закинуті на ванкарту гроші фактично пройдуть по рахунку ?
1finanсier
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