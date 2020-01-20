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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:51
Re: Конкорд
Шановне панство, підкажіть будь ласка, як в Конкорді оформлюються депозити онлайн - якщо у небанківський день відкрити -то відкриється наступним робочим днем, чи цим же днем і відкривається, незважаючи, що день відкриття депозиту - неробочий ?
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:30
Re: Конкорд
Даже если в нерабочее время открыть, то следующим рабочим посчитают
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:38
думаю проценты полюбому пойдут только со вторника
так как - если судить по бумажным выпискам - то то что они рисуют ИБ когда проводят типа пополнения через Айбокс день в день - то это не совсем так ( по настоящему все проводки делают в банковское время)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 19 січ, 2020 08:33
Питання до місцевих знавців
Колеги, підкажіть будь ласка, у Конкорда, а зокрема на ванкарті може виникнути технічний овердрафт? Ну тобто якщо я наприклад, сьогодні, в небанківський день, перекажу з карти іншого банку на ванкарту гроші по п2п, і відразу відкрию з цих коштів депозит в конкорді - чи закине мене банка у технічний овердрафт до того часу, коли закинуті на ванкарту гроші фактично пройдуть по рахунку ?
Додано: Нед 19 січ, 2020 09:28
Re: Конкорд
Всегда переводил на карту доходная с моно подходя к банкомату и подойдя через пару минут снимал. Все было хорошо.
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:47
Соседки увеличили своё присутствие в Киеве почти в полтора раза !
Открылось отделение на Владимирской, 12.
Почти - потому что вип-онли
Додано: Пон 20 січ, 2020 19:56
Эт в Миллениуме шоли? А парковку там нуна за -2ч заказывать шоли или они жетончик дают?
Хотяяя я могу и на Пейзажке свою лайбу в сл. чего приткнуть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:02
Re: Конкорд
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