Выходит, в банке есть клиенты, которые больше фонда держат?
Не, випа дают не за депо, а за открытие карт с абонкой в несколько К в год
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:25
Не, випа дают не за депо, а за открытие карт с абонкой в несколько К в год
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:46
Vip это в первую очередь клиент с большими оборотами,например юрлицо
никому не верю
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