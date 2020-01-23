Выходит, в банке есть клиенты, которые больше фонда держат?
Не, випа дают не за депо, а за открытие карт с абонкой в несколько К в год
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:25
Не, випа дают не за депо, а за открытие карт с абонкой в несколько К в год
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:46
Vip это в первую очередь клиент с большими оборотами,например юрлицо
никому не верю
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46
Коллеги подскажите... если зашла сумма по зелёной тропе после 17-ти, и я часть её сразу сэпом отправил в другой банк... в таком случае овера не будет?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:50
ні
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:51
Не буде.
Суму можуть сьогодні і не відправити...пятниця короткий день.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52
После "зеленой" тропы никогда ни при каких обстоятельствах не бывает овера. Потому как это ни разу ни р2р (а по некоторым признакам лоро-ностро)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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