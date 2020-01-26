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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 788789790791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 20:25

Выходит, в банке есть клиенты, которые больше фонда держат?

Не, випа дают не за депо, а за открытие карт с абонкой в несколько К в год
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 21:46

  mustbe написав:
Выходит, в банке есть клиенты, которые больше фонда держат?

Не, випа дают не за депо, а за открытие карт с абонкой в несколько К в год

Vip это в первую очередь клиент с большими оборотами,например юрлицо
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46

Коллеги подскажите... если зашла сумма по зелёной тропе после 17-ти, и я часть её сразу сэпом отправил в другой банк... в таком случае овера не будет?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:50

  Карамболь написав:Коллеги подскажите... если зашла сумма по зелёной тропе после 17-ти, и я часть её сразу сэпом отправил в другой банк... в таком случае овера не будет?

ні
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:51

  Карамболь написав:Коллеги подскажите... если зашла сумма по зелёной тропе после 17-ти, и я часть её сразу сэпом отправил в другой банк... в таком случае овера не будет?

Не буде.
Суму можуть сьогодні і не відправити...пятниця короткий день.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52

  Карамболь написав:Коллеги подскажите... если зашла сумма по зелёной тропе после 17-ти, и я часть её сразу сэпом отправил в другой банк... в таком случае овера не будет?

После "зеленой" тропы никогда ни при каких обстоятельствах не бывает овера. Потому как это ни разу ни р2р (а по некоторым признакам лоро-ностро)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:44

  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все.
Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение.

Ещё раз:
Я - ФОП, и банк об этом знает. В банке открыт фоп-счёт.
Могу ли я открыть депо в иконе, и если да - то как ?

Вам не удалось в итоге выяснить, можно открыть или нет?
Был сегодня в отделении, клиентом не был, поэтому не знал, что там в icON25. Хотел открыть с бонусом за открытие онлайн, но говорят фигушки, ФОПы только в отделении. Сотрудница даже в технический отдел звонила, где ей подтвердили, что при открытии депозита в icON25 нет функциональности отправки данных по ФОП в налоговую, а отправлять нужно. Поэтому, говорят, в приложении есть галочка с вопросом о ФОП, и если ее не поставить, то депозит не даст открыть.
Сейчас уже и icON25 подключил и галочку вижу, но проверить открытие депозита не могу, потому что на карте 0.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50

  ingtrans написав:ФОПы только в отделении. Сотрудница даже в технический отдел звонила, где ей подтвердили, что при открытии депозита в icON25 нет функциональности отправки данных по ФОП в налоговую, а отправлять нужно. Поэтому, говорят, в приложении есть галочка с вопросом о ФОП, и если ее не поставить, то депозит не даст открыть.

Опять бред. Пару недель назад открывал столб - всё даёт (галочку не ставил). В налоговой все прошлые (в том числе депозитные) счета видно.

Только что посмотрел - и январский счёт в налоговой уже виден.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:55

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Опять бред. Пару недель назад открывал столб - всё даёт. В налоговой все счета видят.

За что купил, за то и продаю. На неделе пополню карту и попробую открыть из icON25.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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