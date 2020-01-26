Выходит, в банке есть клиенты, которые больше фонда держат?
Не, випа дают не за депо, а за открытие карт с абонкой в несколько К в год
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 20:25
Не, випа дают не за депо, а за открытие карт с абонкой в несколько К в год
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:46
Vip это в первую очередь клиент с большими оборотами,например юрлицо
никому не верю
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:46
Коллеги подскажите... если зашла сумма по зелёной тропе после 17-ти, и я часть её сразу сэпом отправил в другой банк... в таком случае овера не будет?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:50
ні
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:51
Не буде.
Суму можуть сьогодні і не відправити...пятниця короткий день.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52
После "зеленой" тропы никогда ни при каких обстоятельствах не бывает овера. Потому как это ни разу ни р2р (а по некоторым признакам лоро-ностро)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:44
Вам не удалось в итоге выяснить, можно открыть или нет?
Был сегодня в отделении, клиентом не был, поэтому не знал, что там в icON25. Хотел открыть с бонусом за открытие онлайн, но говорят фигушки, ФОПы только в отделении. Сотрудница даже в технический отдел звонила, где ей подтвердили, что при открытии депозита в icON25 нет функциональности отправки данных по ФОП в налоговую, а отправлять нужно. Поэтому, говорят, в приложении есть галочка с вопросом о ФОП, и если ее не поставить, то депозит не даст открыть.
Сейчас уже и icON25 подключил и галочку вижу, но проверить открытие депозита не могу, потому что на карте 0.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:50
Опять бред. Пару недель назад открывал столб - всё даёт (галочку не ставил). В налоговой все прошлые (в том числе депозитные) счета видно.
Только что посмотрел - и январский счёт в налоговой уже виден.
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:55
Re: Конкорд
За что купил, за то и продаю. На неделе пополню карту и попробую открыть из icON25.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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