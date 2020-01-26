Додано: Пон 27 січ, 2020 15:44

mustbe написав: Банк Конкорд написав: Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все.

Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение. Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все.Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение.

Ещё раз:

Я - ФОП, и банк об этом знает. В банке открыт фоп-счёт.

Могу ли я открыть депо в иконе, и если да - то как ? Ещё раз:Я - ФОП, и банк об этом знает. В банке открыт фоп-счёт.Могу ли я открыть депо в иконе, и если да - то как ?

Вам не удалось в итоге выяснить, можно открыть или нет?Был сегодня в отделении, клиентом не был, поэтому не знал, что там в icON25. Хотел открыть с бонусом за открытие онлайн, но говорят фигушки, ФОПы только в отделении. Сотрудница даже в технический отдел звонила, где ей подтвердили, что при открытии депозита в icON25 нет функциональности отправки данных по ФОП в налоговую, а отправлять нужно. Поэтому, говорят, в приложении есть галочка с вопросом о ФОП, и если ее не поставить, то депозит не даст открыть.Сейчас уже и icON25 подключил и галочку вижу, но проверить открытие депозита не могу, потому что на карте 0.