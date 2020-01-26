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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 790791792793>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:40

Який зараз % на депо з поповненням на рік в банці?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:57

  mustbe написав:Видать, мы с Ворлоном про разные иконы говорим, я - про веб, а он - про моб

Нет, я тоже про WEB! Всё работает у меня идеально. Из мобильного даже не пробовал ни разу.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00

Re: Конкорд

Квесторе_поверніться написав:Який зараз % на депо з поповненням на рік в банці?
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Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:03

Re: Конкорд

  mustbe написав:Открыл в иконе депо с формулировкой "я - не ФОП".

  Vorlon написав:Нет, я тоже про WEB! Всё работает у меня идеально.

При таком раскладе я не знаю, как трактовать слова официального представителя:
  Банк Конкорд написав:Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение.

Что-то здесь не сходится.

++
Помучил поддержку. Спросил, могу ли я открыть депозит через icON25, учитывая, что я ФОП. Говорят можно. Дальше спросил, как ставить флажок с вопросом о ФОП. Тут уже отвечают, что ФОПу открыть депозит в icON25 нельзя. Точно нельзя? Только что же ответили, что можно. Нельзя. Раньше было можно, а сейчас нельзя. То есть сейчас ФОП не может в принципе оформить депозит в icON25? Да, такая возможность отсутствует.

Соответственно, правильный алгоритм для ФОП такой: галочку не ставить, получать отбой и топать в отделение без возможности получения дополнительных % :(
В противном случае
  Банк Конкорд написав:Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все.


Vorlon, можете сейчас попробовать симитировать открытие депозита без установки флажка? Если сильное подозрение, что таки отправит в отделение.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 27 січ, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:26

Ну, может какой-то плавающий глюк, зависящий от индивидуальных качеств клиента (стаж, обороты, лояльность и тд).
Может, у Ворлона включен читерский режим "суперФОП" или что-то вроде этого.
В любом случае - эта галка не нужна, это какой-то рудимент. Банка и так знает - является ли клиент ФОПом или нет, и в любой момент может это узнать.
В других банках - этой бессмысленной галки нет.
На данный момент - смысл этой галки только в том, чтобы отправить клиента-ФОПа в отделение, что равносильно открытию депо по более низкой ставке.
Что ж, в этом есть свой резон. Впрочем - весьма сомнительный.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:28

Re: Конкорд

  mustbe написав:Ну, может какой-то плавающий глюк, зависящий от индивидуальных качеств клиента (стаж, обороты, лояльность и тд).

Описал выше информацию полученную от поддержки. Говорят, что сейчас ФОПам нельзя, а раньше было можно, поэтому опыт Vorlon может не совпадать с Вашим.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:29

  mustbe написав:Может, у Ворлона включен читерский режим "суперФОП" или что-то вроде этого.

Не знаю, что там у меня включено, но счетов самого ФОПа здесь у меня нет и не было.

Ага, значит причина в том, что я более ранний клиент банка (с 2016-го кажется) и для меня всё работает - странно...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 27 січ, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:32

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Не знаю, что там у меня включено, но счетов самого ФОПа здесь у меня нет и не было.

Счетов ФОП здесь иметь и не нужно. Нужно просто быть ФОП, чтобы честно не ставить галочку. И тогда, судя по последним веяниям, оформить депозит онлайн Вам не дадут.

  Vorlon написав:Ага, значит причина в том, что я более ранний клиент банка и для меня всё работает - странно...

Может не потому, что более ранний, а просто успели оформить депозит до нововведений. Сейчас отправит в отделение, если не поставить галочку?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:35

ingtrans
Ну я же писал, что две недели назад оформлял, когда уже на ветке писали, что, мол, нельзя.

Сейчас у меня нечего проверять.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:38

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Ну я же писал, что две недели назад оформлял, когда уже на ветке писали, что, мол, нельзя.

За две недели могло многое измениться... Вы же, я так понимаю, оформляли депозит до mustbe. Он уже столкнулся с проблемами оформления.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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