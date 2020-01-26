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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:40
Який зараз % на депо з поповненням на рік в банці?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:57
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00
Re: Конкорд
Грн
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:03
Re: Конкорд
При таком раскладе я не знаю, как трактовать слова официального представителя:
Что-то здесь не сходится.
++
Помучил поддержку. Спросил, могу ли я открыть депозит через icON25, учитывая, что я ФОП. Говорят можно. Дальше спросил, как ставить флажок с вопросом о ФОП. Тут уже отвечают, что ФОПу открыть депозит в icON25 нельзя. Точно нельзя? Только что же ответили, что можно. Нельзя. Раньше было можно, а сейчас нельзя. То есть сейчас ФОП не может в принципе оформить депозит в icON25? Да, такая возможность отсутствует.
Соответственно, правильный алгоритм для ФОП такой: галочку не ставить, получать отбой и топать в отделение без возможности получения дополнительных %
В противном случае
Vorlon, можете сейчас попробовать симитировать открытие депозита без установки флажка? Если сильное подозрение, что таки отправит в отделение.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 27 січ, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:26
Ну, может какой-то плавающий глюк, зависящий от индивидуальных качеств клиента (стаж, обороты, лояльность и тд).
Может, у Ворлона включен читерский режим "суперФОП" или что-то вроде этого.
В любом случае - эта галка не нужна, это какой-то рудимент. Банка и так знает - является ли клиент ФОПом или нет, и в любой момент может это узнать.
В других банках - этой бессмысленной галки нет.
На данный момент - смысл этой галки только в том, чтобы отправить клиента-ФОПа в отделение, что равносильно открытию депо по более низкой ставке.
Что ж, в этом есть свой резон. Впрочем - весьма сомнительный.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:28
Re: Конкорд
Описал выше информацию полученную от поддержки. Говорят, что сейчас ФОПам нельзя, а раньше было можно, поэтому опыт Vorlon может не совпадать с Вашим.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:29
Не знаю, что там у меня включено, но счетов самого ФОПа здесь у меня нет и не было.
Ага, значит причина в том, что я более ранний клиент банка (с 2016-го кажется) и для меня всё работает - странно...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 27 січ, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:32
Re: Конкорд
Счетов ФОП здесь иметь и не нужно. Нужно просто быть ФОП, чтобы честно не ставить галочку. И тогда, судя по последним веяниям, оформить депозит онлайн Вам не дадут.
Может не потому, что более ранний, а просто успели оформить депозит до нововведений. Сейчас отправит в отделение, если не поставить галочку?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:35
ingtrans
Ну я же писал, что две недели назад оформлял, когда уже на ветке писали, что, мол, нельзя.
Сейчас у меня нечего проверять.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:38
Re: Конкорд
За две недели могло многое измениться... Вы же, я так понимаю, оформляли депозит до mustbe. Он уже столкнулся с проблемами оформления.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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