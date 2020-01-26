Додано: Пон 27 січ, 2020 17:03

mustbe написав: Открыл в иконе депо с формулировкой "я - не ФОП". Открыл в иконе депо с формулировкой "я - не ФОП".

Vorlon написав: Нет, я тоже про WEB! Всё работает у меня идеально. Нет, я тоже про WEB! Всё работает у меня идеально.

Банк Конкорд написав: Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение. Если Вы не поставите галочку, что Вы не ФОП, то Вас направит в отделение.

Банк Конкорд написав: Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все. Если Вы ФОП и откроете как физик депо, при этом в банке вы уже не идентифицированы как ФОП, то Вы просто обманите банк и все.

При таком раскладе я не знаю, как трактовать слова официального представителя:Что-то здесь не сходится.++Помучил поддержку. Спросил, могу ли я открыть депозит через icON25, учитывая, что я ФОП. Говорят можно. Дальше спросил, как ставить флажок с вопросом о ФОП. Тут уже отвечают, что ФОПу открыть депозит в icON25 нельзя. Точно нельзя? Только что же ответили, что можно. Нельзя. Раньше было можно, а сейчас нельзя. То есть сейчас ФОП не может в принципе оформить депозит в icON25? Да, такая возможность отсутствует.Соответственно, правильный алгоритм для ФОП такой: галочку не ставить, получать отбой и топать в отделение без возможности получения дополнительных %В противном случае, можете сейчас попробовать симитировать открытие депозита без установки флажка? Если сильное подозрение, что таки отправит в отделение.