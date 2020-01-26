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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 790791792793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:40

ingtrans
Для особо неверующих ставлю две галки:

Произошла ошибка!

Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие снятие с регистрации в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица


Так было и раньше.

Он писал о проблеме 17 января:
viewtopic.php?p=4844527#p4844527

В тот же день чуть позднее я спокойно открыл депозит при снятой первой галке.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:50

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Для особо неверующих ставлю две галки:

Ну так при такой формулировке, конечно, выглядит, что для ранее известных им ФОПов поведение другое. У mustbe и ситуация и ошибка другая:
Произошла ошибка!
Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие регистрацию в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица

(выделение мое). У Вас же
Произошла ошибка!
Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие снятие с регистрации в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:53

ingtrans
О чём я пытаюсь тут уже которую страницу подряд пытаюсь пояснить :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:56

  Vorlon написав:Он писал о проблеме 17 января:
viewtopic.php?p=4844527#p4844527
В тот же день чуть позднее я спокойно открыл депозит при снятой первой галке.

А мне - не давало, не пропускало.
Хоть тоже сижу у соседок далеко не первый год.
У меня тут есть фоп-счёт, может причина в этом.

Теста ради неделю назад нормально открыл тестовый депо на 1к с формулировкой "я - не ФОП".
На следующий день его закрыл, после чего открыл нормальный депо под фонд.

Если честно - надоело разбираться в этом глюко-баге, для себя нашёл простое решение: просто сказать "я - не ФОП".

Как поступать - дело каждого: топать в отделение или врать. Я выбрал второе
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:57

Ідіть в ПП, там дискутуйте...мабуть.
Буде більш конструктивно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:57

Re: Конкорд

  Vorlon написав:О чём я пытаюсь тут уже которую страницу подряд пытаюсь пояснить

Да ладно :) Пояснение началось со слов
  Vorlon написав:Опять бред.

А сейчас оказывается, что да, действительно ни mustbe, ни я не можем честно открыть депозит онлайн и так и должно быть.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 27 січ, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:06

Re: Конкорд

  ingtrans написав:А сейчас оказывается, что да, действительно ни mustbe, ни я не можем честно открыть депозит онлайн и так и должно быть.

Так?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:26

Кто получал в этом году ванкарту - какой пластик? Уже супер-пластик или старые инжойские еще раздают?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:38

Вопрос офпреду:
Сегодня в фоп-иконе (или как её там - iTiny вроде) сформировал платёж со своего фоп-счёта на свой приватный счёт в банке.
С 12:46 он висит в статусе "Принят", и сегодня, как я понимаю, уже не проведётся.
И это - уже не первый раз.
Это новая политика такая - отправлять даже внутрибанковские платежи на следующий день ?
Ещё пару месяцев назад такие платежи проходили за 2-3 часа
mustbe
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