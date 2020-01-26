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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:40
ingtrans
Для особо неверующих ставлю две галки:
Произошла ошибка!
Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие снятие с регистрации в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица
Так было и раньше.
Он писал о проблеме 17 января:viewtopic.php?p=4844527#p4844527
В тот же день чуть позднее я спокойно открыл депозит при снятой первой галке.
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Vorlon
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:50
Vorlon написав:
Для особо неверующих ставлю две галки:
Ну так при такой формулировке, конечно, выглядит, что для ранее известных им ФОПов поведение другое. У mustbe
и ситуация и ошибка другая:
Произошла ошибка!
Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие регистрацию в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица
(выделение мое). У Вас же
Произошла ошибка!
Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие снятие с регистрации в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица
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ingtrans
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:53
ingtrans
О чём я пытаюсь тут уже которую страницу подряд пытаюсь пояснить
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Vorlon
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:56
А мне - не давало, не пропускало.
Хоть тоже сижу у соседок далеко не первый год.
У меня тут есть фоп-счёт, может причина в этом.
Теста ради неделю назад нормально открыл тестовый депо на 1к с формулировкой "я - не ФОП".
На следующий день его закрыл, после чего открыл нормальный депо под фонд.
Если честно - надоело разбираться в этом глюко-баге, для себя нашёл простое решение: просто сказать "я - не ФОП".
Как поступать - дело каждого: топать в отделение или врать. Я выбрал второе
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mustbe
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:57
Ідіть в ПП, там дискутуйте...мабуть.
Буде більш конструктивно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:57
Vorlon написав:
О чём я пытаюсь тут уже которую страницу подряд пытаюсь пояснить
Да ладно
Пояснение началось со слов
Vorlon написав:
Опять бред.
А сейчас оказывается, что да, действительно ни mustbe
, ни я не можем честно открыть депозит онлайн и так и должно быть.
Востаннє редагувалось ingtrans
в Пон 27 січ, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:06
ingtrans написав:
А сейчас оказывается, что да, действительно ни mustbe, ни я не
можем честно открыть депозит онлайн и так и должно быть.
Так?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:26
Кто получал в этом году ванкарту - какой пластик? Уже супер-пластик или старые инжойские еще раздают?
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la9
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Додано: Пон 27 січ, 2020 18:38
Вопрос офпреду:
Сегодня в фоп-иконе (или как её там - iTiny вроде) сформировал платёж со своего фоп-счёта на свой приватный счёт в банке.
С 12:46 он висит в статусе "Принят", и сегодня, как я понимаю, уже не проведётся.
И это - уже не первый раз.
Это новая политика такая - отправлять даже внутрибанковские платежи на следующий день ?
Ещё пару месяцев назад такие платежи проходили за 2-3 часа
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