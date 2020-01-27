Vorlon написав:Для особо неверующих ставлю две галки:
Ну так при такой формулировке, конечно, выглядит, что для ранее известных им ФОПов поведение другое. У mustbe и ситуация и ошибка другая:
Произошла ошибка! Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие регистрацию в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица
(выделение мое). У Вас же
Произошла ошибка! Для открытия депозита обратитесь в отделение АТ АКБ КОНКОРД. Вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие снятие с регистрации в органах ГНА и ПФУ как самозанятого лица
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Ідіть в ПП, там дискутуйте...мабуть. Буде більш конструктивно.
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Vorlon написав:О чём я пытаюсь тут уже которую страницу подряд пытаюсь пояснить
Да ладно Пояснение началось со слов
Vorlon написав:Опять бред.
А сейчас оказывается, что да, действительно ни mustbe, ни я не можем честно открыть депозит онлайн и так и должно быть.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 27 січ, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans написав:А сейчас оказывается, что да, действительно ни mustbe, ни я не можем честно открыть депозит онлайн и так и должно быть.
Так?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Вопрос офпреду: Сегодня в фоп-иконе (или как её там - iTiny вроде) сформировал платёж со своего фоп-счёта на свой приватный счёт в банке. С 12:46 он висит в статусе "Принят", и сегодня, как я понимаю, уже не проведётся. И это - уже не первый раз. Это новая политика такая - отправлять даже внутрибанковские платежи на следующий день ? Ещё пару месяцев назад такие платежи проходили за 2-3 часа