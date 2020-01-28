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la9 написав:В том году писали, что новый супер-пластик уже в дороге. Так, какой дорогой его везут то?
Беріть шо дають...а то ще щось гірше придумають і вже Ванакарту не можна буде взяти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.