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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 791792793794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:13

  demichh написав:
  la9 написав:Кто получал в этом году ванкарту - какой пластик? Уже супер-пластик или старые инжойские еще раздают?

Мне такую дали в 12 месяце https://concord.ua/uploads/thumb/1/payment_card/8784-.png
МС, до 11/24

А де номер і свв дають?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:24

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:А де номер і свв дають?

На карте номер (как обычно), а сзади свв. Может такие и под инджой давались я не в курсе.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:46

Re: Конкорд

За скільки часу платять бонус по гугл пей? Потрібно зробити 2 операції на будь-яку суму?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:49

  demichh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А де номер і свв дають?

На карте номер (как обычно), а сзади свв. Может такие и под инджой давались я не в курсе.

Вот бы, представитель, когда в следующий раз вернется, сообщил - будет когда-нибуь выдавать безномерной пластик?

В том году писали, что новый супер-пластик уже в дороге. Так, какой дорогой его везут то?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:52

Re: Конкорд

  la9 написав:В том году писали, что новый супер-пластик уже в дороге. Так, какой дорогой его везут то?

Беріть шо дають...а то ще щось гірше придумають і вже Ванакарту не можна буде взяти.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:59

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:В том году писали, что новый супер-пластик уже в дороге. Так, какой дорогой его везут то?

Беріть шо дають...а то ще щось гірше придумають і вже Ванакарту не можна буде взяти.

Да куда ж еще хуже??? Хуже уже некуда...
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:01

la9
валютчікі жартують - після дна йде бетонне а далі ще одне і далі... ну ви розумієте :)
нема прдєла совершентвсу!
+50грн !
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greenozon
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