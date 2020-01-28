Кстати, а какой порядок начисления и выплаты бонусов деньгами?
Старые дебетные подключены к бонусной программе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:23
Кстати, а какой порядок начисления и выплаты бонусов деньгами?
Старые дебетные подключены к бонусной программе?
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:30
Виплата від 100 бонусів. Старі карти не підключені.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:08
Да. Вы не изучили Тарифы карт у Лушего. Там доступны 3 карты: тройка, семерка, туз
И каждый может подобрать себе инструмент для своих хотелок.
Но лучше это обсуждать здеся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:14
ПрОценту по зарплатній немає
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:24
Re: Конкорд
Дааа, жалко зарплатников. Но думаю, в икОне они смогут могментально перекинуть гроши на Виртуальную
... делайте хоть что-нибудь!
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