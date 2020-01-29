Кстати, а какой порядок начисления и выплаты бонусов деньгами?
Старые дебетные подключены к бонусной программе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:23
Кстати, а какой порядок начисления и выплаты бонусов деньгами?
Старые дебетные подключены к бонусной программе?
Додано: Сер 29 січ, 2020 08:30
Виплата від 100 бонусів. Старі карти не підключені.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:08
Да. Вы не изучили Тарифы карт у Лушего. Там доступны 3 карты: тройка, семерка, туз
И каждый может подобрать себе инструмент для своих хотелок.
Но лучше это обсуждать здеся
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:14
ПрОценту по зарплатній немає
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 29 січ, 2020 10:24
Re: Конкорд
Дааа, жалко зарплатников. Но думаю, в икОне они смогут могментально перекинуть гроши на Виртуальную
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 30 січ, 2020 11:28
Банк Конкорд Доброго дня! Якщо можна допоможіть будь ласка! Якщо не можна допомогти, то на нєт і суда нєт... Сьогодні переказував гроші на рахунок в вашому банку, помилився в реквізитах ІПН. Платіж в банку Конкорд бачать, дзвонили, що реквізити не вірні в полі ІПН, зарахувати не можливо. Можливо хоч не чекати 4 дні повернення, а прискорити цей процес, щоб сьогодні гроші повернути відправнику? І тоді знову вам переказати з правильними реквізитами. Або можна все ж зарахувати? Деталі в ПП.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:31
Козак-характерник А разве представитель Конкордушки есть последнее время?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:44
Була подібна ситуація потрібно звертатися в банк відправника для уточнення деталей або чекати 3 дні автоматом повернеться
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