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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 792793794795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:23

Кстати, а какой порядок начисления и выплаты бонусов деньгами?
Старые дебетные подключены к бонусной программе?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:30

  la9 написав:Кстати, а какой порядок начисления и выплаты бонусов деньгами?
Старые дебетные подключены к бонусной программе?

Виплата від 100 бонусів. Старі карти не підключені.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:08

  swan forever написав:Или я чего-то не улавливаю?

Да. Вы не изучили Тарифы карт у Лушего. Там доступны 3 карты: тройка, семерка, туз :wink:
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
И каждый может подобрать себе инструмент для своих хотелок.
Но лучше это обсуждать здеся :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:14

  clientage написав:
  swan forever написав:Или я чего-то не улавливаю?

Да. Вы не изучили Тарифы карт у Лушего. Там доступны 3 карты: тройка, семерка, туз :wink:
https://concord.ua/ru/product/vsi-tarifi
И каждый может подобрать себе инструмент для своих хотелок.
Но лучше это обсуждать здеся :wink:

ПрОценту по зарплатній немає :(
https://concord.ua/uploads/redactor/5d888c55701d8.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 10:24

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:ПрОценту по зарплатній немає

Дааа, жалко зарплатников. Но думаю, в икОне они смогут могментально перекинуть гроши на Виртуальную
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 11:28

Банк Конкорд Доброго дня! :) Якщо можна допоможіть будь ласка! :) Якщо не можна допомогти, то на нєт і суда нєт... :) Сьогодні переказував гроші на рахунок в вашому банку, помилився в реквізитах ІПН. Платіж в банку Конкорд бачать, дзвонили, що реквізити не вірні в полі ІПН, зарахувати не можливо. Можливо хоч не чекати 4 дні повернення, а прискорити цей процес, щоб сьогодні гроші повернути відправнику? І тоді знову вам переказати з правильними реквізитами. Або можна все ж зарахувати? Деталі в ПП. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:31

Козак-характерник А разве представитель Конкордушки есть последнее время?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:44

  Козак-характерник написав:Банк Конкорд Доброго дня! :) Якщо можна допоможіть будь ласка! :) Якщо не можна допомогти, то на нєт і суда нєт... :) Сьогодні переказував гроші на рахунок в вашому банку, помилився в реквізитах ІПН. Платіж в банку Конкорд бачать, дзвонили, що реквізити не вірні в полі ІПН, зарахувати не можливо. Можливо хоч не чекати 4 дні повернення, а прискорити цей процес, щоб сьогодні гроші повернути відправнику? І тоді знову вам переказати з правильними реквізитами. Або можна все ж зарахувати? Деталі в ПП. :)

Була подібна ситуація потрібно звертатися в банк відправника для уточнення деталей або чекати 3 дні автоматом повернеться
tarasum
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