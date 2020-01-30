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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 793794795796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:43

Re: Конкорд

  clientage написав:И каждый может подобрать себе инструмент для своих хотелок.
Но лучше это обсуждать здеся


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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:47

Та лааана. Даж не 3 , а 4 карті доступні, одна из них Зарплатка :)
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:19

  clientage написав:Та лааана. Даж не 3 , а 4 карті доступні, одна из них Зарплатка :)

зарплатна,дебетова тільки для обраних клієнтів)
Виходить тільки 1 реальна карта) Віртуальна як додаток до основної))))
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:54

  tarasum написав:
  clientage написав:Та лааана. Даж не 3 , а 4 карті доступні, одна из них Зарплатка :)

зарплатна,дебетова тільки для обраних клієнтів)
Виходить тільки 1 реальна карта) Віртуальна як додаток до основної))))

Чому? 3 реальних і одна віртуальна.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:59

Re: Конкорд

  Квесторе_поверніться написав:Чому? 3 реальних і одна віртуальна.

Я так понимаю, потому что
Платёжная карта «Зарплатная»
Открывается исключительно для выплаты заработной платы в рамках партнерских программ

Платёжная карта «Дебетовая»[/quote]
Открывается исключительно для выплаты процентов по депозитам и в рамках партнерских програм
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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