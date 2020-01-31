clientage написав:Та лааана. Даж не 3 , а 4 карті доступні, одна из них Зарплатка
зарплатна,дебетова тільки для обраних клієнтів) Виходить тільки 1 реальна карта) Віртуальна як додаток до основної))))
Чому? 3 реальних і одна віртуальна.
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Квесторе_поверніться написав:Чому? 3 реальних і одна віртуальна.
Я так понимаю, потому что
Платёжная карта «Зарплатная» Открывается исключительно для выплаты заработной платы в рамках партнерских программ
Платёжная карта «Дебетовая»[/quote]
Открывается исключительно для выплаты процентов по депозитам и в рамках партнерских програм
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