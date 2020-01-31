RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:24

Кочевник Со слов сотрудников банка, обязательно иметь депо
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
Повідомлень: 162
З нами з: 18.12.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:34

  postal-crazy написав:Зачем закрыли? Карта без абонплаты.

Начало напрягать количество карт в банке, почти все уже не использую. Было 7, стало 5. Дебетовой в гривне последний раз пользовался несколько лет назад. Нафиг! Тем более, что есть ещё две разных Доходных и InJoy в гривне.

  Кочевник написав:Є дебетова, яка відкрита доволі давно. В цьому році закінчується її термін дії. Без депо можна перевипустити?

Мне в аналогичном случае в начале декабря звонили и спрашивали, мол, перевыпускать или нет? Я ответил, что нет и в том же месяце заехал и закрыл счёт. В банке только доллар сейчас и долларовую Дебетовую оставил.
Vorlon
 
Повідомлень: 7865
З нами з: 14.06.13
Подякував: 391 раз.
Подякували: 798 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 794795796797
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andey, ingtrans, Kevin, kostya77, omb, solomia, vollena71, Wodan, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15316)
01.02.2020 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.