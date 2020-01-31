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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:24
Кочевник Со слов сотрудников банка, обязательно иметь депо
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:34
Начало напрягать количество карт в банке, почти все уже не использую. Было 7, стало 5. Дебетовой в гривне последний раз пользовался несколько лет назад. Нафиг! Тем более, что есть ещё две разных Доходных и InJoy в гривне.
Мне в аналогичном случае в начале декабря звонили и спрашивали, мол, перевыпускать или нет? Я ответил, что нет и в том же месяце заехал и закрыл счёт. В банке только доллар сейчас и долларовую Дебетовую оставил.
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