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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:24
Кочевник Со слов сотрудников банка, обязательно иметь депо
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:34
Начало напрягать количество карт в банке, почти все уже не использую. Было 7, стало 5. Дебетовой в гривне последний раз пользовался несколько лет назад. Нафиг! Тем более, что есть ещё две разных Доходных и InJoy в гривне.
Мне в аналогичном случае в начале декабря звонили и спрашивали, мол, перевыпускать или нет? Я ответил, что нет и в том же месяце заехал и закрыл счёт. В банке только доллар сейчас и долларовую Дебетовую оставил.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:21
Хорошая карта. Не уникальная, но - хорошая.
Бесплатная, принимает тропинку, вход-выход - бесплатный, умеет сэпить.
Зачем закрывать - не понимаю.
Хай будет на хозяйстве, каши не просит
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:40
mustbe
Вы меня не слышите - у меня ещё ТРИ с такими же характеристиками! Две Доходных (VISA и MC) и одна InJoy. Нафига мне та Дебетовая?
А я вас. Дебетовая - отживший своё хлам. И хорошей она никогда не была (хорошей была Доходная). Открывалась в декабре 2016-го по единственной причине, что на неё одно время бесплатно СЭП заходил. Всё - других причин её держать не было.
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