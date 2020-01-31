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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:24
Кочевник Со слов сотрудников банка, обязательно иметь депо
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:34
Начало напрягать количество карт в банке, почти все уже не использую. Было 7, стало 5. Дебетовой в гривне последний раз пользовался несколько лет назад. Нафиг! Тем более, что есть ещё две разных Доходных и InJoy в гривне.
Мне в аналогичном случае в начале декабря звонили и спрашивали, мол, перевыпускать или нет? Я ответил, что нет и в том же месяце заехал и закрыл счёт. В банке только доллар сейчас и долларовую Дебетовую оставил.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:21
Хорошая карта. Не уникальная, но - хорошая.
Бесплатная, принимает тропинку, вход-выход - бесплатный, умеет сэпить.
Зачем закрывать - не понимаю.
Хай будет на хозяйстве, каши не просит
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:40
mustbe
Вы меня не слышите - у меня ещё ТРИ с такими же характеристиками! Две Доходных (VISA и MC) и одна InJoy. Нафига мне та Дебетовая?
А я вас. Дебетовая - отживший своё хлам. И хорошей она никогда не была (хорошей была Доходная). Открывалась в декабре 2016-го по единственной причине, что на неё одно время бесплатно СЭП заходил. Всё - других причин её держать не было.
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:35
Re: Конкорд
і тут ставки всі вниз
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Додано: Суб 01 лют, 2020 17:50
Когда? Или уже? На сайте светятся ставки с 30.01.2020 - по гривне не скажу, а бакс вроде без изменений.
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:57
Re: Конкорд
По Накопительному точно по доллару уже. Я только 27.01 открыл на год по ставке на 0,5% выше.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:06
у кого то изя или айбокс принимают купюры 1т.гр. замахался сёдня разменивать, у изи некоторые тумбы и новые 500 не берут.
а шо делать?
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:38
Думаю вряд ли... Там ведь понимаете как работают эти аппараты - есть специальные файлы для датчиков определяющих номинал "бумаги", эти файлы должны быть загружены в систему тумбы, чтобы она начала принимать тот или иной образец банкноты. Обычно файлы загружаются при обслуживании тумбы. Но с момента как фирма владелец тумбы их получила - все тумбы можно перестроить за день (возможно даже дистанционно). Если файлов - нет - то их нет нигде. А файлы - не знаю как сейчас, но раньше НБУ делился с некоторыми банками, а они уже с изями, я-коробками и т.п.
Мои рефералки:
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