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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 794795796797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:24

Кочевник Со слов сотрудников банка, обязательно иметь депо
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:34

  postal-crazy написав:Зачем закрыли? Карта без абонплаты.

Начало напрягать количество карт в банке, почти все уже не использую. Было 7, стало 5. Дебетовой в гривне последний раз пользовался несколько лет назад. Нафиг! Тем более, что есть ещё две разных Доходных и InJoy в гривне.

  Кочевник написав:Є дебетова, яка відкрита доволі давно. В цьому році закінчується її термін дії. Без депо можна перевипустити?

Мне в аналогичном случае в начале декабря звонили и спрашивали, мол, перевыпускать или нет? Я ответил, что нет и в том же месяце заехал и закрыл счёт. В банке только доллар сейчас и долларовую Дебетовую оставил.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:21

  Vorlon написав:Зачем вам та Дебетовая без депозитов? Гривневую закрыл в декабре нафиг.

Хорошая карта. Не уникальная, но - хорошая.
Бесплатная, принимает тропинку, вход-выход - бесплатный, умеет сэпить.
Зачем закрывать - не понимаю.
Хай будет на хозяйстве, каши не просит
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:40

mustbe
Вы меня не слышите - у меня ещё ТРИ с такими же характеристиками! Две Доходных (VISA и MC) и одна InJoy. Нафига мне та Дебетовая?

  mustbe написав:не понимаю.

А я вас. Дебетовая - отживший своё хлам. И хорошей она никогда не была (хорошей была Доходная). Открывалась в декабре 2016-го по единственной причине, что на неё одно время бесплатно СЭП заходил. Всё - других причин её держать не было.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:35

Re: Конкорд

і тут ставки всі вниз
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:50

  wolt450 написав:і тут ставки всі вниз

Когда? Или уже? На сайте светятся ставки с 30.01.2020 - по гривне не скажу, а бакс вроде без изменений.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:57

Re: Конкорд

  Flamingo написав:Когда? Или уже? На сайте светятся ставки с 30.01.2020 - по гривне не скажу, а бакс вроде без изменений.

По Накопительному точно по доллару уже. Я только 27.01 открыл на год по ставке на 0,5% выше.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:06

у кого то изя или айбокс принимают купюры 1т.гр. замахался сёдня разменивать, у изи некоторые тумбы и новые 500 не берут.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:38

  чик написав:у кого то изя или айбокс принимают купюры 1т.гр. замахался сёдня разменивать, у изи некоторые тумбы и новые 500 не берут.

Думаю вряд ли... Там ведь понимаете как работают эти аппараты - есть специальные файлы для датчиков определяющих номинал "бумаги", эти файлы должны быть загружены в систему тумбы, чтобы она начала принимать тот или иной образец банкноты. Обычно файлы загружаются при обслуживании тумбы. Но с момента как фирма владелец тумбы их получила - все тумбы можно перестроить за день (возможно даже дистанционно). Если файлов - нет - то их нет нигде. А файлы - не знаю как сейчас, но раньше НБУ делился с некоторыми банками, а они уже с изями, я-коробками и т.п.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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