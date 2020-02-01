5,5% было за досрочное расторжение пенсионного. Эти 5,5%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:43
5,5% было за досрочное расторжение пенсионного. Эти 5,5%?
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