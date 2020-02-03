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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 795796797798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
18
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
16
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 20:43

  guntherhouse777 написав:
  wolt450 написав:і тут ставки всі вниз

Шо, и мои 5.5% в % тоже в пн. не получить?
А обещали.

5,5% было за досрочное расторжение пенсионного. Эти 5,5%?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:47

а пробовал кто сдать кокошникам долары по 25
мне пишет "карта плательщика запрещена к оплате")))
PS
кому не влом попробуйте пару центов продать
такое же вылазит?
раньше чтобы они светили курс - но операции не проводили не замечал
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:51

  uaprofi написав:а пробовал кто сдать кокошникам долары по 25
мне пишет "карта плательщика запрещена к оплате")))

Попустить здати не менше 27. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 00:38

  uaprofi написав:а пробовал кто сдать кокошникам долары по 25
мне пишет "карта плательщика запрещена к оплате")))
PS
кому не влом попробуйте пару центов продать
такое же вылазит?
раньше чтобы они светили курс - но операции не проводили не замечал


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wolt450
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