5,5% было за досрочное расторжение пенсионного. Эти 5,5%?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 20:43
5,5% было за досрочное расторжение пенсионного. Эти 5,5%?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:47
а пробовал кто сдать кокошникам долары по 25
мне пишет "карта плательщика запрещена к оплате")))
PS
кому не влом попробуйте пару центов продать
такое же вылазит?
раньше чтобы они светили курс - но операции не проводили не замечал
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:51
Попустить здати не менше 27.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 04 лют, 2020 00:38
Міняв без проблем
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:29
Re: Конкорд
Розглядаю банку на перспективу задля віддаленного обслуговування через ІБ, відкриття і поповнення депо, валютообмін тощо.
Як сюди заходити треба, гривне-депо з депо-карткою і так само з доляром чи можна і без депо?
Чи є миттєві карти для безоплатного входу-виходу?
ІБ без приколів і комісій?
Дякую дуже!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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