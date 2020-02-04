Шо, и мои 5.5% в % тоже в пн. не получить? А обещали.
5,5% было за досрочное расторжение пенсионного. Эти 5,5%?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
а пробовал кто сдать кокошникам долары по 25 мне пишет "карта плательщика запрещена к оплате"))) PS кому не влом попробуйте пару центов продать такое же вылазит? раньше чтобы они светили курс - но операции не проводили не замечал
uaprofi написав:а пробовал кто сдать кокошникам долары по 25 мне пишет "карта плательщика запрещена к оплате")))
Попустить здати не менше 27.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
uaprofi написав:а пробовал кто сдать кокошникам долары по 25 мне пишет "карта плательщика запрещена к оплате"))) PS кому не влом попробуйте пару центов продать такое же вылазит? раньше чтобы они светили курс - но операции не проводили не замечал
Розглядаю банку на перспективу задля віддаленного обслуговування через ІБ, відкриття і поповнення депо, валютообмін тощо.
Як сюди заходити треба, гривне-депо з депо-карткою і так само з доляром чи можна і без депо?
Чи є миттєві карти для безоплатного входу-виходу?
ІБ без приколів і комісій?
Дякую дуже!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Вчера впервые за долгое время обновилось мобильное приложение (Андроид):
Что нового Добавлено пополнение карты с карт любого банка Украины. Добавлен новый персонаж, милый дракончик. Регистрация для существующих клиентов происходит автоматически, без звонка контакт центра. Улучшена навигация приложения. Исправлены ошибки в депозитах. Исправлены ошибки в платежах.
Кто-то пробовал пополнение карты? Какая там комиссия - стандартных для банка полпроцента или ноль?