Додано: Сер 05 лют, 2020 09:29

Розглядаю банку на перспективу задля віддаленного обслуговування через ІБ, відкриття і поповнення депо, валютообмін тощо.



Як сюди заходити треба, гривне-депо з депо-карткою і так само з доляром чи можна і без депо?



Чи є миттєві карти для безоплатного входу-виходу?



ІБ без приколів і комісій?



Дякую дуже!